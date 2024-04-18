Водитель внедорожника погиб в столкновении с грузовиком на трассе М5

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии

Сегодня, 18 апреля, в 15:30 на 1686 км автодороги «Москва-Челябинск» водитель, мужчина 1977 года рождения, по предварительным данным, управляя автомобилем «БМВ Х6», при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом.

За рулем грузовика находился мужчина 1983 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля „БМВ Х6“ от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир „БМВ“ мужчина 30-40 лет получил травмы», — уточнил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области майор полиции Евгений Кузнецов.

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.