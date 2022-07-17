Водитель «ВАЗа» сбил мотоциклиста в Челябинской области

Мужчину госпитализировали с травмами

В Аше Челябинской области водитель легкового автомобиля сбил мотоциклиста. Последнего с травмами доставили в одну из городских больниц, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по Ашинскому району.

Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Ленина. По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-212140», поворачивая налево, не уступил мотоциклу, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель мотоцикла „Мотоланд“, житель города Аши, получил травмы и был госпитализирован в Ашинскую городскую больницу»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.