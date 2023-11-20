Водитель ВАЗа сбил 82‑летнюю пенсионерку в селе Челябинской области

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Вечером 19 ноября в селе Кулуево Аргаяшского района автомобилист наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате женщина получила травмы, ее госпитализировали. Об этом сообщили утром 20 ноября в пресс-службе ОМВД России по Аргаяшскому району.

ЧП произошло около девяти часов вечера в районе дома № 10 по улице Механизаторов. Водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21110, наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате 82-летнюю местную жительницу госпитализировали с травмами.

Сотрудники ГИБДД напомнили пешеходам о том, что переходить дорогу можно лишь по пешеходному переходу. Кроме того, в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, которые позволят автомобилистам видеть пешеходов.