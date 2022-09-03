Водитель «ВАЗа» сбил 13-летнюю девочку в Копейске

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте

В Копейске Челябинской области водитель отечественного автомобиля сбил 13-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали. Полицейские выясняют причины аварии, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД МВД России по Копейску.

ДТП произошло 2 сентября в 14:30 на улице Кожевникова в районе дома № 51а. 61-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», наехал на девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«По факту ДТП сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Копейску проводится проверка. Инспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах города. Родителям необходимо контролировать местонахождение и времяпрепровождение своих детей»,— сообщили в ведомстве.

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