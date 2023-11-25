Водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с иномаркой на трассе в Челябинской области

Мужчина выехал на полосу встречного движения

Вечером 24 ноября на трассе М-5 на территории Миасса водитель «ВАЗа» совершил лобовое столкновение с автомобилем «Митсубиси». В результате водителя отечественного авто госпитализировали с травами, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17:55 на 1757 километре трассы М-5 «Урал». 44-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2110», по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в «Митсубиси Паджеро».

В результате водитель «ВАЗа» получил различные травмы и был доставлен на автомобиле скорой помощи в больницу.

В Челябинской области уже который день бушует непогода. Снегопады и скользкая дорога уже привели к нескольким серьезным и даже смертельным авариям. Так, накануне на автодороге Восточный обход Челябинска 27-летний водитель «Лады» при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественное авто. В результате оба водителя, а также пассажирка одной из машин погибли.

Еще одна авария произошла под Копейском. Там пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с БМВ.

Сегодня днем осадки продолжатся. На участке трассы М-5 от Миасса до границы с Башкирией введено ограничение движения.