Водитель ВАЗа погиб в тройном ДТП на трассе в Челябинской области

Автомобилист выехал на встречку в запрещенном для обгона месте

Сегодня, 5 июля, в Чебаркульском районе столкнулись три автомобиля. В результате виновник ДТП погиб на месте, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

ЧП произошло на 35-м километре трассы Бишкиль — Варламово. 60-летний водитель ВАЗа, совершая запрещенный обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Хендай», которым управлял 21-летний парень. После ВАЗ совершил касательное столкновение с «Газелью».

В результате водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.

Ранее в Миассе при столкновении с автомобилем погиб водитель мотоцикла.