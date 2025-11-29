Водитель ВАЗа погиб в массовом ДТП под Челябинском

Автомобилист задел две машины и врезался в третью

Сегодня, 29 ноября, утром на территории Еткульского района в ДТП с участием четырех автомобилей погиб 75-летний водитель ВАЗа, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 29 километре трассы Челябинск — Октябрьское водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения, где задел автомобили Skoda Octavia и Lada Vesta, а также совершил лобовое столкновение с Opel Astra.

В результате водитель ВАЗа погиб на месте. Остальные участники ДТП серьезных травм не получили.

Сотрудники ГАИ и следователи устанавливают причины ДТП. Известно, что выезд на встречку на этом участке трассы разрешен.