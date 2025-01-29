Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП в Челябинской области

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности

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Сегодня, 29 января, на 3-м километре автодороги Катав-Ивановск — Первуха 35-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, допустил занос авто и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada под управлением 52-летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«Водитель ВАЗа погиб на месте, он не был пристегнут ремнем безопасности, второй участник аварии госпитализирован», — уточнили в Госавтоинспекции.

Для деблокировки людей из салонов авто понадобилась помощь сотрудников Ашинского пожарно-спасательного гарнизона.