Водитель «ВАЗа» погиб в аварии с большегрузом на трассе М-5 в Челябинской области

Легковушка оказалась полностью смята

Сегодня, 16 июля, на трассе М-5 в Саткинском районе столкнулись большегруз «Скания» и легковой автомобиль «ВАЗ». В результате аварии водитель легковушки скончался на месте ДТП, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на 1702 километре автодороги Москва — Челябинск в девятом часу утра. За рулем автомобиля «Скания» находился 32-летний мужчина, за рулем «ВАЗа» — 66-летний. По неустановленным обстоятельствам автомобили столкнулись, водитель легкового авто получил смертельные травмы.

«Все обстоятельства уточняются, проводится проверка»,— сообщили в ведомстве.

В ночь на субботу в Магнитогорске произошла другая смертельная авария — трамвай переехал мужчину, в результате он скончался. Все обстоятельства уточняются.