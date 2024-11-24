Водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионерку в Челябинске

Бабушка переходила дорогу в неположенном месте

Смертельная авария произошла сегодня, 24 ноября, днем в Челябинске на улице Сталеваров. 32-летний водитель ВАЗа наехал на 83-летнюю женщину, которая решила перейти дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила смертельные травмы, сообщили в городской ГАИ.

На месте аварии работали инспекторы ДПС и следователи. По факту ДТП проводится проверка.

Это уже вторая аналогичная авария за сутки. Ранее на трассе Челябинск — Октябрьское водитель «Газели» сбил 73-летнюю женщину, которая также переходила дорогу в неположенном месте. Она погибла.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пешеходов и автомобилистов не нарушать Правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.