Водитель трамвая насмерть сбил пенсионерку в Челябинске

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

Сегодня днем, 9 апреля, в Челябинске водитель трамвая сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате 70-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла около 13:05 около дома № 66 по улице Горького. По предварительным данным, 30-летний водитель трамвая, следующего по маршруту № 18, сбил пожилую женщину. Прибывшие на место ДТП медики констатировали ее смерть.

«Водитель трамвая не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Все обстоятельства произошедшего выясняются»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.