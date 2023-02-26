Водитель «Тойоты» скончалась после столкновения с грузовиком в Челябинской области

Автолюбительница выехала на полосу встречного движения

Сегодня днем, 26 февраля, на территории Нагайбакского района водитель легкового автомобиля выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик. В результате женщина скончалась, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 13:00 на 7 километре автодороги поселок Северный — поселок Березновский. 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», не справилась с управлением в условиях метели и выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком «Мерседес Бенц» с полуприцепом.

Водитель «Тойоты» скончалась на месте происшествия, пассажирку авто доставили с травмами в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.