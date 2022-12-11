Водитель «Тойоты» сбил ребенка на пешеходном переходе в Челябинске

Мальчику рекомендовано амбулаторное лечение

Утром 10 декабря в Челябинске автомобилист сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил повреждения, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 7:30 на улице Парковой около дома № 8. 52-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» наехал на ребенка, который пересекал дорогу по зебре.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Мальчик находится дома, он чувствует себя хорошо.

Сотрудники ГИБДД добавили, что школе, в которой учится ребенок, будет проведена дополнительная профилактическая работа по снижению количества аварий с участием детей.