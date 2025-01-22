Водитель «Тойоты» пострадала в лобовом ДТП с грузовиком в Челябинской области

Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь

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Утром 22 января на трассе М‑5 на территории Миасса автомобиль «Тойота-Королла» врезался в движущийся навстречу большегруз. Владелица легковушки получила травмы, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла в 9:30 на 1781‑м километре трассы. Предварительно, женщина около 40 лет, управлявшая «Тойотой», двигаясь на высокой скорости, допустила занос авто на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль «Скания». В результате легковое авто отлетело на обочину.

Водитель «Тойоты» получила травмы, ей оказывается необходимая помощь. Все обстоятельства устанавливаются.