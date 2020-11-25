Водитель такси сильно пострадал во время ДТП в Миассе

Он госпитализирован в больницу.

Вечером 24 ноября в Миассе в районе дома № 13В по Тургоякскому шоссе произошло серьёзное ДТП. Водитель автомобиля «Ситроен» выезжал на дорогу, но не заметил движущийся автомобиль такси марки «Хёндай».

«„Ситроен“ разворачивался и не заметил таксиста. Парня-водителя там сильно зажало. Сам же водитель „Ситроена“ головой пробил лобовое стекло», — сообщил свидетель аварии.

Водителя такси действительно сильно зажало в автомобиле — удар пришёлся на переднюю часть машины. Его вытаскивали прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда и МЧС России.

«Водитель ,1980 гора рождения, управляя автомобилем „Ситроен“, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся слева по главной дороге автомобилем „Хёндай“ под управлением водителя 2000 года рождения», — заявили в ГИБДД по городу Миассу.

Отмечается, что оба водителя в результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.