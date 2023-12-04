Водитель «Сузуки» пострадала при столкновении с КИА на трассе в Челябинской области

Женщину доставили в больницу

Днем 3 декабря на въезде в Миасс в Челябинской области произошла авария. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина.

Видео аварии выложили в паблике «ЧП/ДТП Златоуст». Судя по кадрам, в результате столкновения одна из машин вылетела в кювет. При этом автомобиль сильно покорежен. «Досталось» и второму авто.

В полицейском главке уточнили, что участниками аварии стали автомобили «Сузуки» и «КИА-Спортэйдж».

«В результате аварии управлявшая „Сузуки“ 33-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. За рулем второй машины находился 30-летний мужчина»,— сообщили в ГУ МВД России по региону.

Обстоятельства аварии выясняются.