Водитель Subaru сбил 10-летнего школьника в Копейске

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте

Поздно вечером 29 февраля в Копейске Челябинской области автомобилист сбил 10-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 21:15 около дома № 62 по улице Похвалина. 62-летний водитель автомобиля «Субару» не заметил перебегавшего дорогу школьника и сбил его. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло неподалеку от пешеходного перехода.

В результате ребенок получил травмы, ему была оказана необходимая помощь.

В ведомстве рекомендовали водителям проводить профилактические беседы с детьми и рассказывать им о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения. Кроме того, на одежде обязательно должны быть световозвращающие элементы.