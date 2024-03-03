Водитель снегохода врезался в остановившийся поезд в Челябинской области

Благодаря внимательности машиниста удалось избежать трагедии

Днем 2 марта в Челябинской области в районе перегона Ункурда-Нязепетровск машинист грузового поезда, заметив снегоход, экстренно затормозил. В результате снегоход врезался в остановившийся поезд. Пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в 16:13 на однопутном перегоне. По предварительным данным, водитель снегохода врезался в товарняк, машинист которого предварительно экстренно затормозил. В результате пострадавших нет. Схода вагонов не допущено.

Златоустовский транспортный прокурор проводит проверку на соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.