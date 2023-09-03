Водитель «Шкоды» погибла в лобовом столкновении с грузовиком на трассе в Челябинской области

Женщина скончалась при транспортировке в больницу

Сегодня, 3 сентября, днем на трассе М-5 на территории Миасса Челябинской области автомобилистка выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. В результате женщина скончалась, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16:20 на 1787 километре автодороги Москва — Челябинск. 57-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия» вылетела на встречку и врезалась в большегруз «Вольво», которым управлял 35-летний мужчина.

От полученных травм женщина скончалась при транспортировке в больницу.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.