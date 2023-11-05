Водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП с грузовиком на трассе в Челябинской области

Введено реверсивное движение

Сегодня, 5 ноября, на трассе М-5 в Челябинской области водитель автомобиля «Шкода» совершил лобовое столкновение с КамАЗом. В результате водитель легковушки погиб на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1755-м километре автодороги Москва — Челябинск на территории Златоуста. 43-летний водитель «Шкоды-Октавия», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль КамАЗ. В результате водитель «Шкоды» получил смертельные травмы.

«На месте ДТП работают три экипажа ДПС. Организовано реверсивное движение», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, смертельная авария произошла минувшей ночью в Челябинске. 25-летний водитель «Лады» наехал на 33-летнего пешехода. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП.