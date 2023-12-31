Водитель «Шевроле» устроила смертельную аварию на трассе под Челябинском

Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге

Днем 30 декабря в Сосновском районе Челябинской области водитель «Шевроле Круз» не справилась с управлением и врезалась в стоявший автомобиль «Черри Тиго». В результате пассажирка «Шевроле» погибла, а водителя доставили с травмами в больницу, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 12:40 на 31 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское. 35-летняя водитель «Шевроле» на скользкой дороге допустила занос машины в левый кювет, а затем выехала на встречку и врезалась в стоявший автомобиль «Черри».

Личность погибшей пассажирки «Шевроле» устанавливается. Водитель госпитализирована. Владелец «Черри» травм не получил.

По факту аварии проводится проверка.