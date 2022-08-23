Водитель «Шевроле» сбила 11‑летнюю девочку на пешеходном переходе в Озерске

Ребенка доставили в больницу с травмами

Днем 22 августа в Озерске Челябинской области женщина, управляя автомобилем «Шевроле», наехала на 11-летнюю девочку. Ребенка увезли на скорой в больницу, сообщили в пресс-службе управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Авария произошла в 16:01 на пересечении улиц Свердлова и Менделеева. 61-летняя женщина, находясь за рулем авто, сбила девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и вела рядом велосипед.

«В результате ребенок получил телесные повреждения и с места был госпитализирован в приемный покой городской больницы. По факту ДТП проводится проверка»,— сообщили в ведомстве.

Ранее в Магнитогорске пьяный водитель наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ребенок скончался в автомобиле скорой помощи. В отношении водителя составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело.