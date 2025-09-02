Водитель, сбивший на «зебре» мальчика в Аше, пойдет под суд

Расследование уголовного дела завершено

В Аше водитель, сбивший на пешеходном переходе четырехлетнего мальчика и его маму, пойдет под суд. Ребенок скончался в больнице в тот же день. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Напомним, 30 июня 66-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» наехал на маму с сыном, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер скрылся с места ДТП, но чуть позже его задержали.

От полученных травм ребенок в тот же день скончался в больнице. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ашинский городской суд.