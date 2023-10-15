Водитель «Рено» сбил трех человек на пешеходном переходе в Челябинске

Авария произошла глубокой ночью около «Сада Победы»

Ночью 15 октября в Тракторозаводском районе Челябинска водитель «Рено» сбил трех пешеходов, переходящих дорогу по пешеходному переходу. В результате пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 01:04 около дома № 75 по улице Героев Танкограда в районе «Сада Победы». По предварительным данным, 68-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате пострадавших с травмами доставили в больницу на машине скорой помощи. Все обстоятельства аварии выясняются.