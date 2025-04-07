Водитель погрузчика из Челябинска получит миллионный счет за порванные провода

На днях мужчина парализовал трамвайное движение в районе областной больницы

В Челябинске подсчитали ущерб от аварии, произошедшей 3 апреля. Тогда водитель погрузчика Mitsubishi FUSO, нарушив несколько правил дорожного движения, оборвал контактную сеть трамвайной линии, оставив без движения несколько маршрутов в районе областной больницы. Пострадавшая женщина, ожидающая трамвай на остановке, чудом избежала серьезных травм.

Как сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ», ремонт контактной сети обошелся предприятию в 1 041 000 рублей. Кроме того, 47 часов 17 минут простоя трамваев принесли дополнительные убытки в размере 87 000 рублей. В общей сложности, виновник ДТП должен будет выплатить более 1,1 миллиона рублей.

При этом, «ЧелябГЭТ» предполагает, что вскоре к водителю будут предъявлены иски от других участников ДТП — повреждения получили и автомобили, на которые упали оборванные провода.

Напомним, что 38-летний водитель Mitsubishi FUSO был задержан сотрудниками ГИБДД. На него были составлены протоколы за езду без прав, в тонированной машине и без действующего полиса ОСАГО. Водительский стаж нарушителя — 21 год, при этом за последний год его дважды штрафовали за езду без страховки.