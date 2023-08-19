Водитель «Пежо» сбила двух девочек на пешеходном переходе в Челябинской области

Одна из пострадавших находится в реанимации

В Аше Челябинской области водитель автомобиля «Пежо» сбила двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ашинского района.

Авария произошла на улице Мира около дома № 77а. 31-летняя автомобилистка наехала на девочек 12 и 11 лет.

Девочек с травмами госпитализировали в Ашинскую городскую больницу. 12-летняя пострадавшая находится в реанимации. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Челябинске водитель автомобиля «Лада» сбил 10-летнего мальчика, который также переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали.