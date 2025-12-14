Водитель Nissan погиб в лобовом ДТП в условиях снегопада в Челябинской области

Второй участник аварии госпитализирован

Сегодня, 14 декабря, на трассе Челябинск — Троицк на территории Увельского округа произошло смертельное ДТП в условиях непогоды, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь в сторону Троицка, выехал на встречку и врезался в Subaru Forester.

В результате водитель Nissan погиб на месте аварии. Водителя второй иномарки от смертельных травм спас ремень безопасности. Его увезли в больницу Южноуральска.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства устанавливаются.

Сотрудники ГАИ напоминают: в условиях непогоды важно снижать скорость и избегать резких маневров.

Снегопады в Челябинской области ожидаются и в понедельник, 15 декабря. При этом в регионе резко похолодает.