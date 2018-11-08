/ Водитель на «Шкоде» сбил двух пожилых женщин в Троицке

Пенсионерки переходили дорогу в неположенном месте.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Троицке, на улице Подгорная, возле дома № 28, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Две пожилые женщины, 65 и 62 лет, попали под колеса автомобиля «Шкода Фабия», за рулем которого находился водитель 1985 года рождения. — комментирует Андрей Таушканов, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РоФ «Троицкий».

Пенсионерки переходили дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в шаговой доступности. В результате аварии, одна из женщин была госпитализирована в больницу г. Троицка.