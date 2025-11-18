Водитель мусоровоза скончался в больнице после столкновения с поездом под Аргаяшом

Пассажирам электрички медпомощь не понадобилась

Водитель скончался в больнице после столкновения электропоезда и большегруза под Аргаяшом. Пассажир мусоровоза находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

Пассажиры электропоезда «Орлан» за медицинской помощью не обращались. На месте происшествия транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, авария произошла 18 ноября на железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Есаульская Южно-Уральской железной дороги. Водитель большегруза выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало, чтобы избежать столкновения.