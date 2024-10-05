Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с легковушкой в Челябинске

Мужчину увезли на скорой

Сегодня, 5 октября, днем в Челябинске произошло столкновение мотоцикла с автомобилем «Мазда». В результате травмы получил водитель двухколесного транспорта, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 13:03 на перекрестке у дома № 74 по проспекту Ленина. Дорогу не поделили 33-летний водитель автомобиля «Мазда» и 34-летний мотоциклист. В результате водителю двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков, его на автомобиле скорой помощи увезли в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Ранее в центре Челябинска столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тагаз», последний от удара опрокинулся прямо на трамвайные пути. В результате ДТП травмы получила пассажирка «Тагаза».