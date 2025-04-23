Водитель мотоцикла погиб после столкновения с Lexus в Челябинской области

Медики не смогли спасти пострадавшего

Вечером 22 апреля в Чебаркуле на мотоциклиста наехал водитель автомобиля Lexus. В результате 34-летний мужчина на двухколесном транспорте получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Миасском шоссе в 20:30. Находившийся за рулем иномарки 42-летний мужчина, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклисту. В результате произошло столкновение.

Водитель мотоцикла скончался в больнице. Все обстоятельства устанавливаются.