Водитель «Мерседеса» врезался в бордюр и выехал на трамвайные пути в Челябинске

Мужчине потребовалась помощь эвакуатора

Сегодня, 8 октября, рано утром в Челябинске водитель «Мерседеса» выехал на трамвайные пути. В результате движение электротранспорта оказалось заблокировано. На проезжую часть машину вернул эвакуатор, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в семь часов утра напротив дома № 384 по проспекту Победы. По предварительным данным, 43-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем машина выехала на трамвайные пути.

«В результате ДТП пострадавших нет. На место аварии был вызван эвакуатор, движение трамваев было восстановлено»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о том, что, управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также запрещено отвлекаться на гаджеты.