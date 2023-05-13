Водитель «Мерседеса» въехал в подземный переход в Челябинске

Травмы получили три человека, находящиеся в машине

Ночью 13 мая в Челябинске на проспекте Победы водитель автомобиля «Мерседес» въехал в подземный пешеходный переход, машина перевернулась. В результате пострадали три человека, сообщили очевидцы.

ДТП произошло в 2:20 около дома № 168 по проспекту Победы. В пресс-службе городской ГИБДД уточнили, что 25-летний мужчина, управляя автомобилем, наехал на металлическое ограждение, после чего машина опрокинулась в подземный переход.

«В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажиры автомобиля, мужчины 23 и 20 лет»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.