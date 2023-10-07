Водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода в Копейске

Мужчина шел вдоль дороги в темное время суток

Накануне вечером, 6 октября, в Копейске Челябинской области автомобилист сбил пешехода, который шел вдоль дороги. В результате мужчина скончался, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 19:39 на 2 километре автодороги Бажова — Старокамышинск. По предварительным данным, 52-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Мерседес Бенц», наехал на 68-летнего пешехода, который двигался по дороге попутно машине.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

В пресс-службе городской ГИБДД сообщили, что на одежде пешехода не было световозвращающих элементов, которые необходимы в темное время суток.

«При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден с применением световозвращателей, увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.