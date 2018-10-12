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Пенсионерка скончалась под колесами маршрутного такси в Челябинске

Женщина переходила по пешеходному переходу.
сегодня в 17:45
  |  Происшествия

ДТП произошло сегодня, 12 октября, в Челябинске, возле дома № 105 по Комсомольскому проспекту. 38-летний водитель маршрутного такси № 53 сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе

Водитель 1970 года рождения, управляя автобусом «Хендай», совершил наезд на пожилую женщину 1930 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. — рассказал сайту «Первый областной» отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Андрей Шерстобитов.

Очевидцы сообщают, что от удара бабушку отбросило на несколько метров. В руках у нее была сумка с овощами, которые разлетелись по дороге.

Отметим, водитель маршрутки уже привлекался сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Помимо того, он имеет неоплаченные штрафы за свои нарушения.

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