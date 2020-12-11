Водитель легковушки скончался после столкновения с грузовиком в Каслинском районе

Трагедия произошла из-за чудовищной ошибки одного из водителей.

Сегодня утром, 11 декабря, на трассе М-5 «Урал» в Каслинском районе произошло смертельное ДТП. Водитель, 1991 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ с прицепом, при выезде с полосы разгона создал помеху двигавшемуся позади грузовику МАН под управлением водителя 1962 года рождения.

Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика МАН выехал на встречную полосу, где попутно двигалась легковушка ВАЗ-2113 под управлением водителя 1986 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение», — сообщили в ГИБДД России по Челябинской области.

В легковушке также находился пассажир, 1981 года рождения. Его с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.