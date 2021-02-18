Водитель легковушки продолжил движение после ДТП в Челябинске

Он не уступил дорогу встречному авто





В Челябинске на улице Красной, 36 водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Киа». Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Всё случилось накануне вечером, 17 февраля. Столкновение не остановило водителя отечественной легковушки — он продолжил движение, однако наехал на металлическое ограждение и повредил его. В результате происшествия 20-летний водитель ВАЗ получил травмы, а также пострадала 33-летняя пассажирка иномарки.

По факту ДТП проводится проверка.

Сегодня утром в областном центре во время движения загорелся минивэн. Водитель потушил пожар самостоятельно.