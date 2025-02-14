Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой на трассе в Челябинской области

Погибший не был пристегнут ремнями безопасности

В Пластовском районе Челябинской области водитель легковушки погиб в ДТП с фурой. По предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21150» выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц Актрос». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Челябинской области.

Все произошло на 77 км автодороги «Южноральск — Магнитогорск». От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Установлено, что он не был пристегнут.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.