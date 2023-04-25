Водитель «Лады» сбил мотоциклиста в Челябинске

Автомобилист не уступил дорогу второму участнику движения

Сегодня утром, 25 апреля, на улице Дарвина в Челябинске автомобилист сбил мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 08:10 около дома № 18 на улице Дарвина. По предварительным данным, 58-летний водитель «Лады-Приоры» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 34-летнему водителю мотоцикла «Ямаха» и врезался в него.

В результате мотоциклист получил травмы. Также повреждены автомобиль и мотоцикл. Обстоятельства аварии выясняются.