Водитель «Лады» сбил 14-летнего подростка в Миассе

Юный горожанин перебегал дорогу в неположенном месте

В Миассе водитель отечественного автомобиля сбил 14-летнего подростка. В результате пешехода госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Миассу.

Авария произошла на улице Труда около дома № 3. 47-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», наехал на подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали в одну из городских больниц.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД просят родителей ежедневно напоминать своим детям о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения во избежание аварий и трагических случаев.