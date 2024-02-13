Водитель «Лады» пострадал в лобовом ДТП с грузовиком в Челябинской области

Ему оказана необходимая помощь

Вечером 12 февраля на трассе М-5 на территории Усть-Катава водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик. В результате мужчина получил травмы, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 20:05 на 1624 километре автодороги. 57-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада Калина», экстренно затормозил перед следующим впереди авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Мерседес».

Водителю отечественного авто оказали необходимую помощь. 57-летний водитель грузовика не пострадал. По факту аварии проводится проверка.