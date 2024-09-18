Водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Челябинской области

Водитель большегруза не справился с управлением

Днем 17 сентября в Верхнеуральском районе лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада-Гранта» и «Вольво». В результате водитель легковушки погиб, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16:10 на дороге между поселками Урлядинским и Межозерным. По предварительным данным, 53-летний водитель «Вольво» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ладу».

В результате 67-летний водитель отечественной легковушки получил смертельные травмы. Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.