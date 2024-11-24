Водитель «Лады» погиб в ДТП с ВАЗом на трассе Челябинской области

Автомобилисты врезались друг в друга на перекрестке

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 24 ноября, на территории Аргаяшского района на трассе столкнулись два отечественных авто. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили в областной ГАИ.

ДТП произошло в 14:10 на 22 километре трассы Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым. 75-летний водитель ВАЗа, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Лада», двигавшийся во встречном направлении.

В результате водитель «Лады» погиб на месте, водителя ВАЗа госпитализировали с травмами. Ни один из водителей не был пристегнут ремнем безопасности.

Это уже третья смертельная авария за последние сутки. Ранее в Челябинске насмерть сбили бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте. Аналогичная авария произошла на трассе на территории Копейска.