Водитель «Лады» погиб в ДТП с опрокидыванием авто в Челябинской области

Автомобилист в темное время суток съехал с дороги в кювет

Минувшей ночью в Кунашакском районе на трассе водитель автомобиля «Лада Гранта» попал в ДТП и получил серьезные травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла во втором часу ночи на седьмом километре автодороги Кунашак — Усть-Багаряк. 38-летний водитель «Лады» при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги в левый кювет, где машина опрокинулась.

Сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Все обстоятельства выясняются.