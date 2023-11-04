Водитель «Лады Гранта» пострадал в тройном ДТП в Челябинске

Парню оказали необходимую медицинскую помощь

В пятницу, 3 ноября, днем на Северо-Западе Челябинска на перекрестке столкнулись три автомобиля. В результате травмы получил водитель одной из машин, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 13:15 напротив дома № 133/6 по улице Братьев Кашириных. На регулируемом перекрестке по неустановленным обстоятельствам столкнулись автомобили «Лада Калина», которым управлял 20-летний водитель, и «Шкода Кодиак», за рулем которого находился 58-летний мужчина. После удара «Лада» продолжила движение и врезалась в автомобиль «Лада Гранта».

В результате 23-летний водитель отечественного авто получил травмы. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости строго соблюдать ПДД и скоростной режим, а также настойчиво рекомендовали не отвлекаться на телефоны.