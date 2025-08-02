Водитель Lada, устроивший в Чебаркульском районе смертельное ДТП, был пьян

Водительских прав у мужчины нет

Сотрудники ГАИ выяснили, что 31-летний водитель автомобиля Lada Priora, который сегодня утром в Чебаркульском районе устроил смертельное ДТП и пытался скрыться, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины нет водительских прав, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«При проведении освидетельствования содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,8 мг/л при допустимом показании 0,16 мг/л. Кроме того, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке»,— уточнили в ведомстве.

Также установлено, что погибшая 51-летняя пассажирка Lada Granta и водитель отечественного авто не были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится дальнейшая проверка, решается вопрос о привлечении водителя-бесправника к ответственности.

Напомним, сегодня утром на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Lada Granta.