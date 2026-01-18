Водитель Lada устроил смертельное ДТП в Аргаяшском районе

Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречку

Сегодня, 18 января, утром в Аргаяшском районе 42-летний водитель Lada Granta совершил лобовое ДТП с автомобилем ВАЗ, водитель которого от полученных травм скончался, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 7 километре трассы Аргаяш — Новогорный автомобилист не справился с управлением на изгибе дороги и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ.

В результате водителя и 39-летнего пассажира Lada госпитализировали с травмами. 68-летний владелец ВАЗа погиб на месте ДТП.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что оба водителя не были пристегнуты ремнями безопасности.