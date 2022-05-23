Из-за ДТП с фурой заблокировали движение в обе стороны на трассе в Челябинской области

В аварии пострадал водитель Lada

Сегодня, 23 мая, на 1726-м километре автодороги М-5 «Урал» под Златоустом водитель фуры не справился с управлением, машина опрокинулась и столкнулась с Lada Granta. Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками ГИБДД организован путь объезда ДТП: Златоуст — Медведевка — Куваши. Принимаются все меры устранения последствий и разблокировки дороги», — рассказали в Госавтоинспекции.

С 10:20 на месте аварии работает грузовой эвакуатор.