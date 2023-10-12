Сегодня, 12 октября, на трассе «Челябинск — Троицк» в Коркинском округе 57-летний водитель грузовика DAF столкнулся с легковушкой Lada Granta, за рулем которой был 41-летний мужчина. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Челябинской области.
По предварительным данным, фура начала разворот, не предоставив преимущество попутной легковушке. В результате ДТП водителя Lada Granta доставили в больницу.
«Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия»,— отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Озерске мотоциклист врезался в дерево и погиб. Мужчина ехал без шлема.