Водитель Lada пострадал после столкновения с фурой в Челябинской области

Грузовик не предоставил легковушке преимущество в движении

Сегодня, 12 октября, на трассе «Челябинск — Троицк» в Коркинском округе 57-летний водитель грузовика DAF столкнулся с легковушкой Lada Granta, за рулем которой был 41-летний мужчина. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Челябинской области.

По предварительным данным, фура начала разворот, не предоставив преимущество попутной легковушке. В результате ДТП водителя Lada Granta доставили в больницу.





«Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия»,— отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Озерске мотоциклист врезался в дерево и погиб. Мужчина ехал без шлема.