Водитель Lada попал в смертельное ДТП на трассе в Челябинской области

Авария произошла в условиях снегопада

Ночью 13 ноября на трассе Челябинск — Троицк на территории Копейска 51-летний водитель Lada Priora не справился с управлением в условиях снегопада и попал в ДТП. В результате мужчина скончался, его пассажира госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль занесло, он врезался в электроопору. В результате машину сильно смяло, водитель получил смертельные травмы. 21-летний пассажир Lada доставлен в больницу.

«Предварительной причиной происшествия стало неудовлетворительное состояние зимних шин», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.